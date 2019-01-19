Конькобежец из Череповца взял золото на первенстве России среди юниоров

СЕГОДНЯ 15:00 2019-01-19T15:00:20+03:00

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Первенство России среди юниоров стартовало накануне, 18 января, в Санкт-Петербурге. От нашей области на столичный лед выехали Николай Трусов и Артем Арефьев. В первый же день череповчане показали отличные результаты: Артем взял золото на дистанции 500 метров, а Николай – серебро на дистанции в 1500 метров.

Как рассказал «КП» Артем Арефьев, на старт выходил в условиях острой конкуренции, что и завело меня на такой результат. 36,45 — это рекорд катка. Второе место — 36,9. В планах — сбегать командный спринт в составе Петербурга. Помимо первенства России это также был отбор на первенство мира, которое пройдет в Италии 16 февраля.

Добавим, что соревнования проходят на открытом катке и закончатся 20 января. По итогам российские спортсмены отправятся на чемпионат мира среди юниоров.