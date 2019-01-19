Пожар на подшипниковом заводе в Вологде тушили 27 человек

СЕГОДНЯ 14:06 2019-01-19T14:08:19+03:00

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Здание реагентного хозяйства тушили накануне, 18 января, вологодские пожарные на Окружном шоссе, 13. Тревожный сигнал поступил дежурному в начале второго дня, а через 10 минут огнеборцы тушили трехэтажный бетонный блок. Из всех химических веществ на предприятие выгорела только эпоксидная смола, она находилась в баке 6 на 6 м.

Всего на спасение склада выезжали 27 человек личного состава на 10 спецмашинах. Пострадавших на пожаре нет, пять человек было эвакуировано.

По предварительной версии, причина ЧП – нарушение техники пожарной безопасности при проведение огневых работ.