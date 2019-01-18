2019-01-18T18:53:14+03:00
Происшествия

В Череповце под колеса иномарки попал 11-летний мальчик

Водитель оставил ребенка на месте ЧП и скрылся
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Полицией Череповца нарушитель объявлен в розыскПолицией Череповца нарушитель объявлен в розыскФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне, 17 января, 11-летний мальчик попал в аварию. Около 17.15 он переходил дорогу Октябрьскому проспекту близ дома № 57. Юный череповчанин соблюдал правила дорожного движения: он переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Неожиданно темная машина на всей скорости пересекла «зебру» и задела ребенка.

Водитель не притормозил и скрылся с места ДТП. Врачами скорой помощи у потерпевшего диагностирован ушиб поясничного отдела позвоночника, и он направлен на амбулаторное лечение.

Полицией Череповца нарушитель объявлен в розыск. Всем, кто располагает какой-либо информацией, просьба позвонить: 598040 - дежурная часть ГИБДД, 89535128497 - инспектор по розыску.

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