2019-01-18T18:41:25+03:00
Происшествия

Вологжанка украла телефон и подарила его дочери

Пьяное застолье предшествовало краже
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Гаджет был изъят и возвращен владельцуГаджет был изъят и возвращен владельцуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Хозяин одной из вологодских квартир познакомился на железнодорожном вокзале с жителем Устюжны. Он пригласил нового знакомого к себе домой, и они вместе выпили. Вскоре к участникам присоединилась небольшая компания среди которой была женщина. Устюжанин еще немного злоупотребил и скоро заснул.

Утром он обнаружил пропажу сотового телефона. Как сообщили журналисту «Комсомольской правды» в пресс-службе областного УМВД, потерпевший оценил стоимость пропавшего гаджета в 20 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что телефон похитила 38-летняя участница застолья. Она призналась, что потом подарила его своей несовершеннолетней дочери.

Гаджет был изъят и возвращен владельцу, а на вологжанку возбуждено уголовное дело. За кражу ей грозит до 2 лет лишения свободы.

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