2019-01-18T15:09:29+03:00
Происшествия

16-летний приятель обворовал в Череповце отца своего друга

Так подросток переночевал в гостях
Александр Крок
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Он обнаружил банковскую карту в чужом кошелькеОн обнаружил банковскую карту в чужом кошелькеФото: Александр ГЛУЗ (архив)
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16-летний подросток пришел к другу и, засидевшись, остался ночевать вместе с другими гостями. Ночью он проснулся, понял, что его никто не видит, и без препятствий обшарил карманы у хозяев. В кошельке отца своего друга он обнаружил банковскую карту и бумажку с PIN-кодом. Дальше парень не побоялся открыть двери, сходить до ближайшего круглосуточного магазина и снять в банкомате кругленькую сумму.

С кредитки череповчанина исчезло 42 тысячи рублей, однако вечером и утром карта была на месте. Вскоре юного злоумышленника вычислили.

Как сообщили в СУ СК РФ по Вологодской области, за кражу суд приговорил обвиняемого к 1 году и 3 месяцам лишения свободы условно.

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