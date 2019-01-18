19-летний сиделец приговорен за «минирование» детсада в Череповце

СЕГОДНЯ 14:37 2019-01-18T14:50:40+03:00

Он снова попал за решетку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На свободе подозреваемому удалось побыть чуть больше месяца

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19 августа прошлого года заключенный из Устюжны решил развлечься. Он позвонил из исправительной колонии и сообщил о «заминировании» детского сада в Череповце. Полиция срочно эвакуировала детей и персонал дошкольного учреждения, но никакого взрывного устройства не было обнаружено.

В итоге, отбыв наказание в октябре, молодой человек снова попал за решетку. На свободе подозреваемому удалось побыть чуть больше месяца. Уже в декабре прошлого года он был задержан.

По данным следственного управления СК РФ по Вологодской области, личность злоумышленника удалось установить не сразу, учитывая социальную опасность и значимость преступления, которое касалось объекта дошкольного образования, органами прокуратуры сообщение было передано в производство Устюженского межрайонного следственного отдела. Установить личность звонившего удалось уже в ходе расследования.

За заведомо ложное сообщение о теракте вологжанин приговорен к 1 году и 9 месяцам колонии общего режима.