Иномарка сбила вологжанку на пешеходом переходе
Врачи диагностировали у пострадавшей ушибыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Автомобиль «Датцун» наехал на пешехода в Вологде. По информации городского ГИБДД, 57-летняя женщина пересекала дорогу на улице Конева. Возле дома № 24 есть нерегулируемый пешеходный переход. 42-летний водитель иномарки не остановился и сбил вологжанку на проезжей части.
Накануне, 17 января, врачи диагностировали у пострадавшей ушибы голени и коленного сустава. Сейчас пенсионерка лечится амбулаторно.