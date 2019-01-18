2019-01-18T14:21:25+03:00
Происшествия

Иномарка сбила вологжанку на пешеходом переходе

АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Врачи диагностировали у пострадавшей ушибыВрачи диагностировали у пострадавшей ушибыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Автомобиль «Датцун» наехал на пешехода в Вологде. По информации городского ГИБДД, 57-летняя женщина пересекала дорогу на улице Конева. Возле дома № 24 есть нерегулируемый пешеходный переход. 42-летний водитель иномарки не остановился и сбил вологжанку на проезжей части.

Накануне, 17 января, врачи диагностировали у пострадавшей ушибы голени и коленного сустава. Сейчас пенсионерка лечится амбулаторно.

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