Иномарка сбила вологжанку на пешеходом переходе

СЕГОДНЯ 14:20 2019-01-18T14:21:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Автомобиль «Датцун» наехал на пешехода в Вологде. По информации городского ГИБДД, 57-летняя женщина пересекала дорогу на улице Конева. Возле дома № 24 есть нерегулируемый пешеходный переход. 42-летний водитель иномарки не остановился и сбил вологжанку на проезжей части.

Накануне, 17 января, врачи диагностировали у пострадавшей ушибы голени и коленного сустава. Сейчас пенсионерка лечится амбулаторно.