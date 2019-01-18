Вологодская пенсионерка свернула челюсть молодой соседке

СЕГОДНЯ 14:11 2019-01-18T14:39:17+03:00

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Агрессивная старушка разозлилась не на шутку. 14 октября 2017 года она выпила лишнего и пошла разбираться к молодой соседке сверху. Приоткрыв дверь молодая хозяйка получила мощный удар в челюсть и упала на пол, после чего активная бабушка продолжала избивать 32-летнюю женщину, заявляя, что ее убьет. Однако на этом побои и угрозы не закончились! Вологодская пьяная старуха схватила свою жертву руками за шею, попробовала душить, но передумала и потащила в ванную, где стала макать ее головой в воду.

По данным СУ СК РФ по Вологодской области, причиной жгучей ненависти оказалась коммунальная беда. Протрезвев пожилая горожанка объяснила, что сердилась на соседей из-за залитой квартиры и шума.

За незаконное проникновение в жилище с угрозой насилия, за причинение средней тяжести вреда здоровью, за угрозу убийством пенсионерке назначено 1,5 года ограничения свободы и компенсация морального ущерба в 400 тысяч рублей.