2019-01-18T12:55:08+03:00
Происшествия

Жительница Карелии устроила ДТП в Вытегре

Иван Чухнин
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ДТП произошло 17 января вечером в Вытегре на пересечении Советского проспекта и улицы им. Цюрупы.

Автомобиль KIA Picanto, за рулем которой была жительница Карелии 1985 года рождения, не предоставила преимущество в движении другой иномарке. Произошло столкновение с автомобилем Nissan Terrano под управлением водителя 1980 года рождения.

В результате произошедшего жительница Карелии получила травмы, сообщает УМВД России по Вологодской области.

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