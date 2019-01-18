Вологодский цирюльник приторговывал гашишем
Изменить размер текста:
Как сообщает прокуратура города Вологды, 30-летнего мужчину задержали по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере.
Как выяснилось, в январе 2019 года мужчина оказывал услуги на дому - подстригал желающих быть красивыми. Клиентам кроме стрижки он предлагал покурить гашиш.
Однако полицейские вышли на распространителя наркотика. Дома у мужчины был проведен розыск, там обнаружена значительная партия зелья.
Как оказалось, бизнесом он занимался несколько лет. В 2012 году он вернулся из армии, открыл домашнюю парикмахерскую и занялся наркотиками.