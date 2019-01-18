Вологодский цирюльник приторговывал гашишем

СЕГОДНЯ 12:38 2019-01-18T12:38:09+03:00

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Как сообщает прокуратура города Вологды, 30-летнего мужчину задержали по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере.

Как выяснилось, в январе 2019 года мужчина оказывал услуги на дому - подстригал желающих быть красивыми. Клиентам кроме стрижки он предлагал покурить гашиш.

Однако полицейские вышли на распространителя наркотика. Дома у мужчины был проведен розыск, там обнаружена значительная партия зелья.

Как оказалось, бизнесом он занимался несколько лет. В 2012 году он вернулся из армии, открыл домашнюю парикмахерскую и занялся наркотиками.