2019-01-18T12:28:52+03:00
Происшествия

В Череповце сгорела неисправная BMW

Иван Чухнин
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В Череповце вчера, 17 января, поздно вечером сгорела иномарка. Автомобиль "BMW" был припаркован у дома № 89 на проспекте Победы.

Сигнал об возгорании поступил около половины одиннадцатого вечера. На место выехали два расчета и потушили его через 15 минут.

В результате у машины 1998 года выпуска уничтожен моторный отсек, повреждено лакокрасочное покрытие.

Хозяин авто - 27-летний череповчанин. Возможная причина пожара - неисправность автомобиля. Сумма ущерба - устанавливается.

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