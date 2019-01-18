Конкурс "Комсомолки": слепи снежное чудо и получи подарок

СЕГОДНЯ 11:58 2019-01-18T12:05:59+03:00

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"Комсомолка" проводит конкурс на лучшую постройку из снега. Как оказалось, снег был достаточно сухим, и чтобы что-то построить нужны большие усилия. Однако, наконец-то погода смилостивилась.

И мы приняли решение продлить конкурс.

- В связи с погодными условиями конкурс «Снежное чудо» продлён!!! Мы дождались благоприятных условий для создания снежных построек, - сообщает Евгения Потемкина, организатор конкурса.

Напомним, Всемирный День Снега – это праздник снега и зимы для всей семьи!

У вас есть все шансы стать победителями, а так же чудно повеселиться и провести время с пользой. И не забываем: на кону пять подарков от наших спонсоров! Достаточно слепить фигуру из снега, сфотографироваться на ее фоне и снимок разместить в нашей группе "ВКонтакте".

Удачи всем!

Фотографии работ принимаем до 22 января 18-00 Результаты объявим 23 января до 12-00 Ждём победителей 23 января с 12-00 до 18-00 по адресу: Ул. Гоголя д. 63, офис № 2.