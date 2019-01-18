В Вологде разыскивается мать, выбросившая на помойку младенца

СЕГОДНЯ 11:02 2019-01-18T11:02:07+03:00

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Ужасную находку обнаружили работники АО «Вторпродукт» на Мудрова, 42 при разборе мусора. В сумке со старыми женскими и детскими вещами лежало тельце девочки.

По данным областного следственного управления СК РФ, малышка родилась живой и доношенной, сейчас устанавливается время и дата ее рождения, проводятся экспертизы. Сверяются все данные по женщинам, которые до 17 сентября были беременны, но в настоящее время остались без ребенка. Также известна информация, что объявленная в розыск биологическую мать, могла ездить на автобусах № 1 (Щетинина – Лоста), а в 2014 году на № 127 «г. Вологда - с. Кубенское). Предположительно у женщины может быть девочка от 2 до 5 лет. Детская кофточка, обнаруженная в самошитой сумке была с биркой «CIRAF 100» и изображением медведя с надписью «WOOLY TEDDY» на рост ребенка 100 см. Помимо джемпера обнаружены голубой с капюшоном халат (90 см длина), Серый женский пиджак с биркой «OGGI collection 164/96» и красное полотенце с биркой «Вышневолоцкий текстиль».

Следствие обращается ко всем, кто обладает важной для расследования этого уголовного дела информацией с просьбой сообщить об этом по телефону 8-999-260-81-60 или в ближайший отдел полиции.