Нашил машину пропавшего 27-летнего вологжанина

СЕГОДНЯ 10:41 2019-01-18T10:59:12+03:00

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Автомобиль пропавшего 10 января Данила Репина обнаружен вологодской полицией. Первоначально его поиски велись в городской черте, были проверены все возможные точки: родственники, знакомые, друзья, а также дворы, гаражные боксы, сомнительные и темные переулки, где когда-либо появлялся 27-летний молодой человек. Посты ППС сообщили, что за город синий автомобиль Hyundai Accent, гос. номер Т 760 ТН 35 не выезжал, камеры его не зафиксировали. Однако вчера поступила информация, что иномарку Даниила Репина нашли близ санатория Новый Источник. Накануне в районе деревень Лапач, Ерофейка, Корюкино, Терпелка и Стризнево работали наряды полиции, на место выезжали кинологи с собаками.

Вчера вечером «Комсомолке» в пресс-службе УМВД информацию официально не подтвердили и не опровергли, ответ был: «Ведутся поиски». Родственники продолжают бить тревогу и просят помощи. Елена Титова, тетя Даниила, прокомментировала на своей странице в вк: «Даню найти не могут, машина обнаружена за городом в районе санатория "Новый источник", без бензина; в машине его вещи и документы... Поиски по расположенным рядом деревням результата не дали. В санатории он не был».

Молодого человека продолжают искать. Если у вологжан есть какая-либо информация о пропавшем, просьба сообщить по телефонам: 02,112, 102 – полиция, 8-921-123-88-80, 8-921-06-06-656 – волонтеры ПСО «ЮК-СПАС».