Взяточника-электрика из Череповца отправили под суд

СЕГОДНЯ 18:56 2019-01-17T18:56:42+03:00

Он должен был оштрафовать сельчан на 200 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он не увидел нарушения на объекте за 30 тысяч рублей

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37-летний работник энергетической сбытовой компании попался на взятке. 7 мая мужчина приехал на объект и обнаружил нарушения. По должностным обязанностям он должен был оштрафовать сельчан на 200 тысяч рублей.

Однако сломанный счетчик обошёлся череповчанам гораздо дешевле: за отсутствие акта и сокрытие неисправности предприимчивый мастер попросил всего лишь 30 тысяч рублей. Половину денег он взял сразу, а вторую не менее предприимчивая хозяйка передала ему с полицией.

12 мая электрик был задержан с поличным. Больше полугода шло расследование уголовного дела. В итоге подсудимый получил 2,5 года лишения свободы условно и штраф в пользу государства 15 тысяч рублей.