2019-01-17T18:56:42+03:00
Происшествия

Взяточника-электрика из Череповца отправили под суд

Он не увидел нарушения на объекте за 30 тысяч рублей
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
Он должен был оштрафовать сельчан на 200 тысяч рублейОн должен был оштрафовать сельчан на 200 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

37-летний работник энергетической сбытовой компании попался на взятке. 7 мая мужчина приехал на объект и обнаружил нарушения. По должностным обязанностям он должен был оштрафовать сельчан на 200 тысяч рублей.

Однако сломанный счетчик обошёлся череповчанам гораздо дешевле: за отсутствие акта и сокрытие неисправности предприимчивый мастер попросил всего лишь 30 тысяч рублей. Половину денег он взял сразу, а вторую не менее предприимчивая хозяйка передала ему с полицией.

12 мая электрик был задержан с поличным. Больше полугода шло расследование уголовного дела. В итоге подсудимый получил 2,5 года лишения свободы условно и штраф в пользу государства 15 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
6-я победа пришла к череповецкой «Северстали» на владивостокском льду
Еще один взрыв газа прозвучал в Вологодской области
За секс со школьницей приговорили к колонии жителя Устюжны
В Великоустюгском районе перевернулся на крышу "Рено Логан"
Из-за деревянного стеллажа загорелась 9-этажка в Череповце
В Вологде полиция не может найти 27-летнего Даниила Репина
Любимый вологодский писатель Анатолий Ехалов попал в больницу
16-летние подростки попались в Череповце на автокражах
Ночью под Великим Устюгом сгорел магазин
Больше 92 млн рублей дадут многодетным семьям в Вологде
Вологжане могут жаловаться на темные улицы региона
Начальник вологодской Почты попалась на краже
Любителя галлюциногенных грибов задержали в Вологде
В Череповце дошколят записывают в первые классы
У Череповецкого колледжа искусств появится общежитие
Виноваты врачи: в смерти бойца МВА адвокаты обвиняют врачей
Вандал поджег детскую коляску в подъезде дома в Вологде
Новогодние елочки из Вологды попали в "Дельный круговорот"
Череповецкий автобус № 32 пойдет по новому расписанию
Вологжанка получила серьезную травму головы в лобовом ДТП
Подросток из Вологды забил до смерти свою мать
Вологжанка подменила в ТЦ «Лента» дорогие фрукты
В Индустриальном районе Череповца ночью отключат тепло
ХК «Северсталь» одержал победу над китайским «Куньлунь»
77-летний вологжанин застрелил супругу из ружья
В Череповце сдвинули сроки продажи проездных билетов
Несколько тонн мусора вывезено в Вологде по новой системе