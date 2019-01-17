Взяточника-электрика из Череповца отправили под суд
37-летний работник энергетической сбытовой компании попался на взятке. 7 мая мужчина приехал на объект и обнаружил нарушения. По должностным обязанностям он должен был оштрафовать сельчан на 200 тысяч рублей.
Однако сломанный счетчик обошёлся череповчанам гораздо дешевле: за отсутствие акта и сокрытие неисправности предприимчивый мастер попросил всего лишь 30 тысяч рублей. Половину денег он взял сразу, а вторую не менее предприимчивая хозяйка передала ему с полицией.
12 мая электрик был задержан с поличным. Больше полугода шло расследование уголовного дела. В итоге подсудимый получил 2,5 года лишения свободы условно и штраф в пользу государства 15 тысяч рублей.