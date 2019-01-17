2019-01-17T18:12:15+03:00
Спорт

6-я победа пришла к череповецкой «Северстали» на владивостокском льду

Хоккеисты проводят в гостях уже четвертую игру
Александр Крок
Поделиться:
Фото со страницы в вкФото со страницы в вкФото: официальный сайт ХК "Северсталь"
Изменить размер текста:

Череповецкие хоккеисты провели 6 победный матч подряд. Из последних рядов в турнирной таблице КХЛ «Северсталь» резко выходит вперед. До конца регулярного матча ей нужно набрать 13 очков, чтобы попасть в плей-офф. Сегодня, 17 января, наши хоккеисты выиграли у ХК «Адмирал». Это четвертая победа подряд на чужом поле, но и на владивостокском льду желто-черным удалось сделать 4 результативных броска.

В итоге металлурги победили команду из Владивостока со счетом 4:2, до конца игру у ХК «Северсталь» еще 12 встреч.

Как прокомментировал игру Андрей Разин, для нас это тяжелая игра. Четвертый матч на выезде, тяжело. В движении все-таки мы проиграли, да и количество бросков говорит само за себя. Но сыграли строго, вовремя забили. Команду с победой!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Взяточника-электрика из Череповца отправили под суд
Еще один взрыв газа прозвучал в Вологодской области
За секс со школьницей приговорили к колонии жителя Устюжны
В Великоустюгском районе перевернулся на крышу "Рено Логан"
Из-за деревянного стеллажа загорелась 9-этажка в Череповце
В Вологде полиция не может найти 27-летнего Даниила Репина
Любимый вологодский писатель Анатолий Ехалов попал в больницу
16-летние подростки попались в Череповце на автокражах
Ночью под Великим Устюгом сгорел магазин
Больше 92 млн рублей дадут многодетным семьям в Вологде
Вологжане могут жаловаться на темные улицы региона
Начальник вологодской Почты попалась на краже
Любителя галлюциногенных грибов задержали в Вологде
В Череповце дошколят записывают в первые классы
У Череповецкого колледжа искусств появится общежитие
Виноваты врачи: в смерти бойца МВА адвокаты обвиняют врачей
Вандал поджег детскую коляску в подъезде дома в Вологде
Новогодние елочки из Вологды попали в "Дельный круговорот"
Череповецкий автобус № 32 пойдет по новому расписанию
Вологжанка получила серьезную травму головы в лобовом ДТП
Подросток из Вологды забил до смерти свою мать
Вологжанка подменила в ТЦ «Лента» дорогие фрукты
В Индустриальном районе Череповца ночью отключат тепло
ХК «Северсталь» одержал победу над китайским «Куньлунь»
77-летний вологжанин застрелил супругу из ружья
В Череповце сдвинули сроки продажи проездных билетов
Несколько тонн мусора вывезено в Вологде по новой системе