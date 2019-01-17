6-я победа пришла к череповецкой «Северстали» на владивостокском льду

СЕГОДНЯ 18:12 2019-01-17T18:12:15+03:00

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Череповецкие хоккеисты провели 6 победный матч подряд. Из последних рядов в турнирной таблице КХЛ «Северсталь» резко выходит вперед. До конца регулярного матча ей нужно набрать 13 очков, чтобы попасть в плей-офф. Сегодня, 17 января, наши хоккеисты выиграли у ХК «Адмирал». Это четвертая победа подряд на чужом поле, но и на владивостокском льду желто-черным удалось сделать 4 результативных броска.

В итоге металлурги победили команду из Владивостока со счетом 4:2, до конца игру у ХК «Северсталь» еще 12 встреч.

Как прокомментировал игру Андрей Разин, для нас это тяжелая игра. Четвертый матч на выезде, тяжело. В движении все-таки мы проиграли, да и количество бросков говорит само за себя. Но сыграли строго, вовремя забили. Команду с победой!