2019-01-17T17:50:25+03:00
Происшествия

Еще один взрыв газа прозвучал в Вологодской области

МЧС сообщает о пострадавшем мужчине
Иван Чухнин
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--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В Вологодской области вновь взорвался газ. ЧП случилось 17 января в районном центре - в городе Белозерске.

Взрыв раздался в третьем часу дня на улице 12 Декабря.

В одноэтажном частном жилом доме раздался хлопок газа.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

Всего вероятней, на кухне произошла утечка бытового газа, из-за этого и раздался хлопок. Напомним, в Белозерске нет централизованного газоснабжения- жители используют сжиженный газ в баллонах.

От взрыва пострадал 41-летний житель частного дома, скорая помощь его доставила в районную больницу. У дома выбито пластиковое окно, поврежден потолок.

Вероятно, причиной ЧП стала неправильная эксплуатация газового оборудования или его неисправность.

Напомним, в декабре в Вологде газ взорвался в многоквартирном доме на улице Карла Маркса. Погибла женщина, разрушены квартиры на двух верхних этажах.

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