За секс со школьницей приговорили к колонии жителя Устюжны
Криминальный инцидент произошел в весной прошлого года
Девушка не оказывала сопротивленияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За интимную связь со школьницей осужден 21-летний житель Устюженского района получил срок. Весной прошлого года он начал встречаться с 15-летней девушкой и, зная о ее возрасте, у них по обоюдному согласию произошел секс. Теперь за «запретную» любовь молодому человеку пришлось отвечать перед судом.
Как сообщили в областном следственном управлении СК РФ, за половое сношение с несовершеннолетней подсудимый получил 1,8 лет исполнительной колонии общего режима.