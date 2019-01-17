2019-01-17T14:32:12+03:00
Происшествия

За секс со школьницей приговорили к колонии жителя Устюжны

Криминальный инцидент произошел в весной прошлого года
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Девушка не оказывала сопротивленияДевушка не оказывала сопротивленияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За интимную связь со школьницей осужден 21-летний житель Устюженского района получил срок. Весной прошлого года он начал встречаться с 15-летней девушкой и, зная о ее возрасте, у них по обоюдному согласию произошел секс. Теперь за «запретную» любовь молодому человеку пришлось отвечать перед судом.

Как сообщили в областном следственном управлении СК РФ, за половое сношение с несовершеннолетней подсудимый получил 1,8 лет исполнительной колонии общего режима.

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