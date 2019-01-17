2019-01-17T14:00:06+03:00
Происшествия

В Великоустюгском районе перевернулся на крышу "Рено Логан"

Водитель попал в районную больницу
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Очередное ДТП случилось в среду, 16 января, в Великоустюгском районе.

В 17:15 на шестом километре дороги Великий Устюг – Лодейка 36-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением.

Машина выехала с проезжей части и выехала в кювет. Там она опрокинулась на крышу.

Пострадал водитель - его со многожественными травмами доставили в районную больницу, сообщает областное Управление ГИБДД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Взяточника-электрика из Череповца отправили под суд
6-я победа пришла к череповецкой «Северстали» на владивостокском льду
Еще один взрыв газа прозвучал в Вологодской области
За секс со школьницей приговорили к колонии жителя Устюжны
Из-за деревянного стеллажа загорелась 9-этажка в Череповце
В Вологде полиция не может найти 27-летнего Даниила Репина
Любимый вологодский писатель Анатолий Ехалов попал в больницу
16-летние подростки попались в Череповце на автокражах
Ночью под Великим Устюгом сгорел магазин
Больше 92 млн рублей дадут многодетным семьям в Вологде
Вологжане могут жаловаться на темные улицы региона
Начальник вологодской Почты попалась на краже
Любителя галлюциногенных грибов задержали в Вологде
В Череповце дошколят записывают в первые классы
У Череповецкого колледжа искусств появится общежитие
Виноваты врачи: в смерти бойца МВА адвокаты обвиняют врачей
Вандал поджег детскую коляску в подъезде дома в Вологде
Новогодние елочки из Вологды попали в "Дельный круговорот"
Череповецкий автобус № 32 пойдет по новому расписанию
Вологжанка получила серьезную травму головы в лобовом ДТП
Подросток из Вологды забил до смерти свою мать
Вологжанка подменила в ТЦ «Лента» дорогие фрукты
В Индустриальном районе Череповца ночью отключат тепло
ХК «Северсталь» одержал победу над китайским «Куньлунь»
77-летний вологжанин застрелил супругу из ружья
В Череповце сдвинули сроки продажи проездных билетов
Несколько тонн мусора вывезено в Вологде по новой системе