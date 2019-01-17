В Великоустюгском районе перевернулся на крышу "Рено Логан"
Водитель попал в районную больницу
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Очередное ДТП случилось в среду, 16 января, в Великоустюгском районе.
В 17:15 на шестом километре дороги Великий Устюг – Лодейка 36-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением.
Машина выехала с проезжей части и выехала в кювет. Там она опрокинулась на крышу.
Пострадал водитель - его со многожественными травмами доставили в районную больницу, сообщает областное Управление ГИБДД.