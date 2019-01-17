Из-за деревянного стеллажа загорелась 9-этажка в Череповце

СЕГОДНЯ 13:08 2019-01-17T13:08:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 17 января, в начале одиннадцатого утра в череповецкой многоэтажке на Маяковского, 16 вспыхнул пожар. На 3 этаже панельного 9-этажного дома загорелся стеллаж, который находился на лестничной площадке. 12 жильцов из второго подъезда эвакуировались самостоятельно, трем череповчанам помогли пожарные.

На место ЧП прибыли 6 спецмашин и 199 человек личного состава. Через 17 минут после вызова они уже справились с огнем. В результате возгорания никто не пострадал, общая площадь пожара составила 1 кв метр. Сгорел сам стеллаж и на лестничной площадке обгорели стены.

Предварительная версия пожара – поджог, сумма ущерба устанавливается.