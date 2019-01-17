2019-01-17T13:01:07+03:00
Происшествия

В Вологде полиция не может найти 27-летнего Даниила Репина

Он уехал на автомобиле 10 января из дома в Бывалово
Иван Чухнин
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Фото предоставлено семьей Даниила Репина.Фото предоставлено семьей Даниила Репина.
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В Вологде пропал 27-летний мужчина Даниил Репин. Он уехал на синей иномарке "Хендай Акцент" утром 10 января и с тех пор не выходил на связь. Информация размещена в соцсетях, о начавшихся поисках сообщили волонтеры и СМИ.

Как показал этот случай, система "Безопасный город", наличие огромного количества камер по всему городу, вовсе не гарантирует гражданам контроль за происходящим на улицах.

Как пишет родственница Даниила в социальных сетях, "Столько дней и ночей - и никаких новостей... Ни машины, ни человека... Проверили адрес в Новгородской области - там не появлялся. По данным полиции, машина вообще не покидала пределов Вологды. Но в камеры последний раз попала 30 декабря, а Даниил ездил и в первые январские дни. Камеры не везде работали? Тогда и на выезде из города - не везде?"

Знакомые Даниила просят обращать внимание на машины синего цвета. Государственный номер Т 760 ТН - легко запомнить.

Волонтеры просят репостов информации в соцсетях. И, хотя просмотров набралось уже более десятка тысяч, этого все еще недостаточно.

Всю информацию, касающуюся Даниила, необходимо сообщить в полицию по телефону 102, либо 8-921-123-88-80, 8-921-06-06-656 – волонтерам.

Даниила дома ждут жена, дети, родители, беспокоятся родственники и друзья.

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