Любимый вологодский писатель Анатолий Ехалов попал в больницу

СЕГОДНЯ 12:36 2019-01-17T12:38:27+03:00

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Анатолий Ехалов , известный вологодский писатель, тележурналист попал в больницу.

Об этом он сообщил на своей страничке в Фейсбуке.

В художественной форме он описал произошедшее: "В ночь на 13 у ворот дома на Кривом появилась эта отвратительная старуха в лохмотьях.

Ничто ещё дня назад не предвещало катастрофы. Так небольшое недомогание,озноб, температура...

И стремительное развитие того, чего никогда не было..."

По его словам, "...понимаешь, что лёгкие твои исчезли. И только крошечный уголок их оставляет тебе оставаться какое то время живым..."

Он благодарит медиков: "Меня спасла бригада скорой, подтащив меня к баллону с кислородом. И я ожил. Вот что значит для человека чистый кислород, чистая вода, чистые продукты ..."

На скорой он был доставлен в городскую кардиологическую реанимацию: " она не спит караулят эти врата преисподней, но только с нашей стороны жизни и не каждого, даже если захочет проскочить без очереди, допустит. Это замечательное заведение и замечательно добрых людей, которое оставив меня без трусов на четыре дня, вытащили на свет вернули радости жизни..."

Анатолий Ехалов предстерегает всех: "Берегитесь,друзья, недомоганий ..."

Его пост уже собрал более 70 комментариев, его друзья, знакомые желают скорейшего выздоровления, советуются держаться и молятся за здоровье.

Редакция "Комсомолки" желает ему здоровья, скорейшего выздоровления.

Мы не стали звонить Анатолию Константиновичу, не желая бепокоить, хотя его телефон есть в редакции. Просто будем ждать его новых постов, так похожих на его самого, его талантливые произведния.