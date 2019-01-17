Любимый вологодский писатель Анатолий Ехалов попал в больницу
Анатолий Ехалов , известный вологодский писатель, тележурналист попал в больницу.
Об этом он сообщил на своей страничке в Фейсбуке.
В художественной форме он описал произошедшее: "В ночь на 13 у ворот дома на Кривом появилась эта отвратительная старуха в лохмотьях.
Ничто ещё дня назад не предвещало катастрофы. Так небольшое недомогание,озноб, температура...
И стремительное развитие того, чего никогда не было..."
По его словам, "...понимаешь, что лёгкие твои исчезли. И только крошечный уголок их оставляет тебе оставаться какое то время живым..."
Он благодарит медиков: "Меня спасла бригада скорой, подтащив меня к баллону с кислородом. И я ожил. Вот что значит для человека чистый кислород, чистая вода, чистые продукты ..."
На скорой он был доставлен в городскую кардиологическую реанимацию: " она не спит караулят эти врата преисподней, но только с нашей стороны жизни и не каждого, даже если захочет проскочить без очереди, допустит. Это замечательное заведение и замечательно добрых людей, которое оставив меня без трусов на четыре дня, вытащили на свет вернули радости жизни..."
Анатолий Ехалов предстерегает всех: "Берегитесь,друзья, недомоганий ..."
Его пост уже собрал более 70 комментариев, его друзья, знакомые желают скорейшего выздоровления, советуются держаться и молятся за здоровье.
Редакция "Комсомолки" желает ему здоровья, скорейшего выздоровления.
Мы не стали звонить Анатолию Константиновичу, не желая бепокоить, хотя его телефон есть в редакции. Просто будем ждать его новых постов, так похожих на его самого, его талантливые произведния.