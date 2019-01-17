16-летние подростки попались в Череповце на автокражах

СЕГОДНЯ 12:25 2019-01-17T12:26:15+03:00

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16-летний парни попались в городе металлургов на автокраже. Ребята незаметно осматривали припаркованные во дворах автомобили, когда их заметил один из жителей Индустриального района. 57-летний мужчина заподозрил неладное и сообщил в полицию. По данным пресс-службы областного УМВД, стражи правопорядка нашли похожих по описанию подростков в соседнем дворе. Оба юных череповчанина бросились наутек, однако, из-за тяжелой ноши не смогли далеко убежать. У них изъяли 2 ящика с инструментами, автомобильный аккумулятор, монитор, шуруповерт и видеокамеру заднего вида.

Возбуждено уголовное делоФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Позднее выяснилось, что злоумышленники подчищали чужие машины регулярно. Они разбивали окна или взламывали у транспорта двери, а потом продавали чужое имущество. Пунктом временного хранения у несовершеннолетних товарищей был заброшенная машина, стоящая в Индустриальном районе Череповца.

Возбуждено уголовное делоФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Общий ущерб от действий молодых людей составил более 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, теперь за кражу несовершеннолетние могут получить до 10 лет тюрьмы.