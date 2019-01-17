2019-01-17T12:26:15+03:00
Происшествия

16-летние подростки попались в Череповце на автокражах

Молодые люди попытались сбежать, но не смогли
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:

16-летний парни попались в городе металлургов на автокраже. Ребята незаметно осматривали припаркованные во дворах автомобили, когда их заметил один из жителей Индустриального района. 57-летний мужчина заподозрил неладное и сообщил в полицию. По данным пресс-службы областного УМВД, стражи правопорядка нашли похожих по описанию подростков в соседнем дворе. Оба юных череповчанина бросились наутек, однако, из-за тяжелой ноши не смогли далеко убежать. У них изъяли 2 ящика с инструментами, автомобильный аккумулятор, монитор, шуруповерт и видеокамеру заднего вида.

Возбуждено уголовное дело Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Возбуждено уголовное делоФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Позднее выяснилось, что злоумышленники подчищали чужие машины регулярно. Они разбивали окна или взламывали у транспорта двери, а потом продавали чужое имущество. Пунктом временного хранения у несовершеннолетних товарищей был заброшенная машина, стоящая в Индустриальном районе Череповца.

Возбуждено уголовное дело Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Возбуждено уголовное делоФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Общий ущерб от действий молодых людей составил более 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, теперь за кражу несовершеннолетние могут получить до 10 лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Любимый вологодский писатель Анатолий Ехалов попал в больницу
Ночью под Великим Устюгом сгорел магазин
Больше 92 млн рублей дадут многодетным семьям в Вологде
Вологжане могут жаловаться на темные улицы региона
Начальник вологодской Почты попалась на краже
Любителя галлюциногенных грибов задержали в Вологде
В Череповце дошколят записывают в первые классы
У Череповецкого колледжа искусств появится общежитие
Виноваты врачи: в смерти бойца МВА адвокаты обвиняют врачей
Вандал поджег детскую коляску в подъезде дома в Вологде
Новогодние елочки из Вологды попали в "Дельный круговорот"
Череповецкий автобус № 32 пойдет по новому расписанию
Вологжанка получила серьезную травму головы в лобовом ДТП
Подросток из Вологды забил до смерти свою мать
Вологжанка подменила в ТЦ «Лента» дорогие фрукты
В Индустриальном районе Череповца ночью отключат тепло
ХК «Северсталь» одержал победу над китайским «Куньлунь»
77-летний вологжанин застрелил супругу из ружья
В Череповце сдвинули сроки продажи проездных билетов
Несколько тонн мусора вывезено в Вологде по новой системе