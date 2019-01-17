2019-01-17T12:27:08+03:00
Происшествия

Ночью под Великим Устюгом сгорел магазин

ЧП произошло в городе Красавино
Александр Крок
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Фото из архиваФото из архиваФото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Сегодня, 17 января, в 3 часа 45 минут в городе Красавино Великоустюгского района горел продуктовый магазин «Сапфир». К одноэтажному зданию на улице Советской, 124 через три минуты после вызова прибыли 5 автоцистерн и 13 человек огнеборцев.

В начале седьмого утра рубленый деревянный дом удалось потушить. Как сообщили в ГУ МЧС общая площадь пожара составила 120 кв метров. Повреждены кровля и внутрення отделка помещения.

Сейчас устанавливается сумма ущерба и количество испорченного товара.

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