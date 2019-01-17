2019-01-17T11:14:43+03:00
Общество

Больше 92 млн рублей дадут многодетным семьям в Вологде

АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Вместо земельного участка можно получить деньгиВместо земельного участка можно получить деньгиФото: Мария ЛЕНЦ
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Единовременную денежную компенсацию в 2019 году могут получить многодетные семьи Вологды вместо «земельного сертификата». Выплата положена тем, кто вместо земельного участка готов получить деньги. Как пояснил начальник Департамента градостроительства Вологды Анатолий Баранов, со дня получения уведомления у семьи будет 15 дней, чтобы выразить свое согласие или отказаться от предоставления земельного сертификата. Это нужно будет сделать письменно, оформив соответствующее заявление. Примут их специалисты отдела перспективного планирования и застройки Департамента градостроительства. В случае подтверждения согласия, в течение 60 дней, семье будет необходимо собрать пакет документов. Их объем и состав зависит от того, на какие цели семья планирует направить средства сертификата.

Сейчас разработано 5 направлений реализации средств на территории Вологодской области:

• купить землю под строительство жилого дома;

• вложить в жилищный, в т.ч. ипотечный) кредит;

• потратить на долевое строительство;

• приобрести жилое помещение;

• жилищное строительство, в т.ч. оплатить договор подряда на строительство дома

При оформлении 223,4 тысячи рублей поступят на банковский счет продавца или строительной организации.

По данным городской администрации, в прошлом году земельные участки получили почти 80 многодетных семей Всего право на предоставление участка имеют 3 тысячи вологоджан, 770 из них участки уже предоставлены.

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