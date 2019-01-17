2019-01-17T09:04:03+03:00
Общество

Вологжане могут жаловаться на темные улицы региона

Недостаток уличного освещения в области будут фиксировать на горячей линии
Александр Крок
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Если вам темно днем или ночью, требуйте свет!Если вам темно днем или ночью, требуйте свет!Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Все городские и районные улицы должны быть светлыми, так постановили областные власти и создали новую программу «Светлые улицы Вологодчины». Теперь любой из жителей области может пожаловаться на недостаточность уличного освещения у своего дома. Для прямой связи открыта горячая линия, на нее можно позвонить по номеру: 8-800-600-11-35. Также в рамках губернаторской программы запущен голосовой портал, на нем можно оставить свою жалобу без связи с оператором.

Как сообщил «КП» Антон Стрижов, на первом этапе планируется освещение всех муниципалитетов круглосуточно. Всего планируется отремонтировать 4 тысячи фонарей и установить 10,5 тысяч новых.

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