Начальник вологодской Почты попалась на краже
Она присвоила порядка 200 тысяч рублей
Расследуется очередное уголовное делоФото: Олег ЗОЛОТО
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Печатные издания, коммерческие товары, а также иные материальные ценности присвоила себе начальница Почты России в Вологодском районе. Женщина в декабре 2016 года регулярно забирала себе вверенные ей по работе деньги и тратила их. Всего руководительница успела «поживиться» на 195 тысяч рублей.
По данным областного следственного управление СК РФ, 30-летняя женщина уже была условно осуждена за аналогичное преступление в 2018 году. Сейчас расследуется очередное уголовное дело.
За присвоение вверенного имущество вологжанка может получить несколько лет реального заключения в исправительной колонии.