Начальник вологодской Почты попалась на краже

СЕГОДНЯ 17:38 2019-01-16T17:38:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Печатные издания, коммерческие товары, а также иные материальные ценности присвоила себе начальница Почты России в Вологодском районе. Женщина в декабре 2016 года регулярно забирала себе вверенные ей по работе деньги и тратила их. Всего руководительница успела «поживиться» на 195 тысяч рублей.

По данным областного следственного управление СК РФ, 30-летняя женщина уже была условно осуждена за аналогичное преступление в 2018 году. Сейчас расследуется очередное уголовное дело.

За присвоение вверенного имущество вологжанка может получить несколько лет реального заключения в исправительной колонии.