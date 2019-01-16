2019-01-16T17:38:22+03:00
Происшествия

Начальник вологодской Почты попалась на краже

Она присвоила порядка 200 тысяч рублей
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Расследуется очередное уголовное делоРасследуется очередное уголовное делоФото: Олег ЗОЛОТО
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Печатные издания, коммерческие товары, а также иные материальные ценности присвоила себе начальница Почты России в Вологодском районе. Женщина в декабре 2016 года регулярно забирала себе вверенные ей по работе деньги и тратила их. Всего руководительница успела «поживиться» на 195 тысяч рублей.

По данным областного следственного управление СК РФ, 30-летняя женщина уже была условно осуждена за аналогичное преступление в 2018 году. Сейчас расследуется очередное уголовное дело.

За присвоение вверенного имущество вологжанка может получить несколько лет реального заключения в исправительной колонии.

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