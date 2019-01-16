Любителя галлюциногенных грибов задержали в Вологде

СЕГОДНЯ 17:24 2019-01-16T17:40:33+03:00

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Вологжанин, задержанный по подозрению в сбыте наркотиков, оказалось любил ловить «глюки». Мужчину застали за продажей 0,7 граммов коричневого вещества. По данным областного УМВД, в квартире подозреваемого на улице Дзержинского были обнаружены еще небольшой сверток весом 11,87 граммов с таким же коричневым порошком, а также в 100-граммовой баночке лежали 2,3 грамма грибочков.

По определению экспертов, в грибах содержалось галлюциногенное вещество - псилоцин, а в пакетике и свертке - гашиш. Задержанный в ходе допроса объяснил, что расфасованные наркотики он планировал продать, а грибы хотел употреблять сам.

Возбуждены уголовные дела, за подготовку и сбыт наркотических веществ 30-летний вологжанин может лишиться свободы от 8 до 15 лет.