В Череповце дошколят записывают в первые классы

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-16T16:31:06+03:00

В первый же день родители подали около 70% заявлений

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Сегодня, 16 января, с 9 часов утра на сайте госуслуг открыта запись в первые классы города металлургов. К трем часам дня семь школ уже набрали 70% будущих учеников. Правда, говорят в управлении образования Череповца, подано много дублирующих заявлений. За первые 5 минут их зарегистрировано более 900. Буквально за полчаса были заполнены первые классы Женской гуманитарной гимназии. Завтра с 9 утра откроют запись во все школы города.

Всего в этом учебном году планируется принять 4,5 тысячи дошколят в 161 первый класс.