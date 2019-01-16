2019-01-16T16:31:06+03:00
Общество

В Череповце дошколят записывают в первые классы

В первый же день родители подали около 70% заявлений
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Завтра с 9 утра откроют запись во все школы города металлурговЗавтра с 9 утра откроют запись во все школы города металлурговФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня, 16 января, с 9 часов утра на сайте госуслуг открыта запись в первые классы города металлургов. К трем часам дня семь школ уже набрали 70% будущих учеников. Правда, говорят в управлении образования Череповца, подано много дублирующих заявлений. За первые 5 минут их зарегистрировано более 900. Буквально за полчаса были заполнены первые классы Женской гуманитарной гимназии. Завтра с 9 утра откроют запись во все школы города.

Всего в этом учебном году планируется принять 4,5 тысячи дошколят в 161 первый класс.

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