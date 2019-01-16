У Череповецкого колледжа искусств появится общежитие

СЕГОДНЯ 15:05 2019-01-16T15:05:49+03:00

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Губернатор области побывал в Череповецком колледже искусств и обсудил возможность строительства общежития на территории училища.

По его словам, это будети современное двухэтажное здание, в котором смогут жить учащиеся. Вопрос о строительстве прорабатывает Департамент культуры и туризма.

В нынешнем, 2019, году учреждению будет выделено 11,5 миллионов рублей на ремонт сцены концертного зала, а также должна будет обеспечена доступность для маломобильных групп населения, сообщает пресс-служба главы региона.