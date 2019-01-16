Виноваты врачи: в смерти бойца МВА адвокаты обвиняют врачей

СЕГОДНЯ 15:00 2019-01-16T15:00:37+03:00

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В Великоустюгском районном суде подходит к концу слушание по делу убийства молодого человека - Дениса Разгдрогова убили в ночном клубе «Дежнев» в ночь на 12 февраля 2018 года. Смерть наступила в больнице, куда молодого человека отправили с огнестрельным ранением.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, в убийстве обвиняют Сергея Попова. Двум его знакомым - Александру Бучневу и Алексею Глазачеву - вменяют подстрекательство и пособничество к убийству.

Кроме того, Бучневу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

15 января подсудимые произнесли последнее слово.

При этом Бучнев и Глазачев просили оправдать их, поскольку предварительной договоренности об убийстве Раздрогова между ними не было. Сергей Попов признал, что нанес ранение Денису Раздрогову, но настаивает, что тот умер не от его действий, а в результате некачественно оказанной медицинской помощи.

Прокурор предложил назначить фигурантам реальные сроки 12 лет, 10 лет 6 месяцев и 10 лет в колонии строгого режима.

Адвокаты просили оправдать подзащитных, якобы, выстрел в ночном клубе был случайным, хотя мужчины после ссоры специально съездили домой за ружьем. И полагают, что раненому была оказана медпомощь не в полном объеме.

Оглашение приговора состоится в Великоустюгском районном суде 28 января.