2019-01-16T14:41:38+03:00
Происшествия

Вандал поджег детскую коляску в подъезде дома в Вологде

Хулигана ищет полиция
Иван Чухнин
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Неизвестный вандал поджег детскую коляску. Пожар произошел в доме на улице Северной, 36-а, 15 января, днем.

Как рассказали в областном управлении МЧС, на место, всвязи с тем, что возникла опасность задымления многоквартирного 9-этажного дома, выехало 17 человек личного состава, 5 единиц техники.

Как выяснилось, детская прогулочная коляска была оставлена на лестничной клетке на 7 этаже. Неизвестный поджег ее и скрылся. Была найдена владелица - 23-летняя девушка. Ущерб составил 3 тысячи рублей: все тканевое покрытие коляски повреждено, остался лишь каркас. Кроме того, зЗакопчены стены подъезда.

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