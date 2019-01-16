Новогодние елочки из Вологды попали в "Дельный круговорот"

СЕГОДНЯ 14:14 2019-01-16T14:14:13+03:00

Традицию в этом году решено продолжить Фото: Артем КИЛЬКИН

Их обменяют на угощения и билеты в контактный зоопарк

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В воскресенье, 20 января, в Вологодской слободе будет установлен новый станок. Сюда всех вологжан приглашает администрация города на праздник, устроенный в честь проекта «Дельный круговорот». Идейный лидер и студентка ВоГУ Дарья Улитина предложила в прошлом году перерабатывать новогодние ели взамен на билеты контактного зоопарка.

Традицию в этом году решено продолжить, в рамках мероприятия для вологжан будет устроен праздник с зимними забавами и призами. Экологическая акция пройдет с 12.00 до 15.00.

Напомним, что в прошлый год было собрано более тонны щепы для животных.