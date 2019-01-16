Череповецкий автобус № 32 пойдет по новому расписанию

СЕГОДНЯ 13:44 2019-01-16T13:49:56+03:00

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По просьбам череповчан изменен график движения автобуса № 32. Как рассказали в ООО «Новотранс», около десятка учебных заведений города направили заявки на корректировку одного из рейсов. Выяснилось, что дети и родители школ №14,39,40,43 и детских садов № 8,33,46 часто опаздывают на занятия и работу всего на 10 -15 минут. Поэтому руководством было принято решение по маршруту № 32 с 21 января 2019 года выходить из парка раньше: вместо 7.15 и 7.45 утра - в 7.05 и 7.35 соответственно.

Расписание на остановках будет обновлено.