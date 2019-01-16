2019-01-16T13:09:41+03:00
Происшествия

Вологжанка получила серьезную травму головы в лобовом ДТП

Оба водителя были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
Выясняются обстоятельства аварииВыясняются обстоятельства аварииФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:

Накануне, 15 января, в начале шестого вечера произошла авария на 21 км трассы Вологда-Ростилово. 53-летняя хозяйка «Дэу Нексии» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. «Форд Галакси» с 52-летним водителем на полной скорости влетел в иномарку.

Выясняются обстоятельства аварии Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Выясняются обстоятельства аварииФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В лобовом столкновении вологжанка получила серьезные травмы головы и в тяжелом состоянии доставлена в областную больницу, автомобиль восстановлению не подлежит.

Выясняются обстоятельства аварии Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Выясняются обстоятельства аварииФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

По данным областного УМВД, оба водителя были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности, а этот участок трассы до сих пор не был местом концентрации ДТП.

Сейчас выясняются обстоятельства аварии.

Выясняются обстоятельства аварии Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Выясняются обстоятельства аварииФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Начальник вологодской Почты попалась на краже
Любителя галлюциногенных грибов задержали в Вологде
В Череповце дошколят записывают в первые классы
У Череповецкого колледжа искусств появится общежитие
Виноваты врачи: в смерти бойца МВА адвокаты обвиняют врачей
Вандал поджег детскую коляску в подъезде дома в Вологде
Новогодние елочки из Вологды попали в "Дельный круговорот"
Череповецкий автобус № 32 пойдет по новому расписанию
Подросток из Вологды забил до смерти свою мать
Вологжанка подменила в ТЦ «Лента» дорогие фрукты
В Индустриальном районе Череповца ночью отключат тепло
ХК «Северсталь» одержал победу над китайским «Куньлунь»
77-летний вологжанин застрелил супругу из ружья
В Череповце сдвинули сроки продажи проездных билетов
Несколько тонн мусора вывезено в Вологде по новой системе