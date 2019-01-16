Вологжанка получила серьезную травму головы в лобовом ДТП

СЕГОДНЯ 13:08 2019-01-16T13:09:41+03:00

Оба водителя были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности

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Накануне, 15 января, в начале шестого вечера произошла авария на 21 км трассы Вологда-Ростилово. 53-летняя хозяйка «Дэу Нексии» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. «Форд Галакси» с 52-летним водителем на полной скорости влетел в иномарку.

Выясняются обстоятельства аварииФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В лобовом столкновении вологжанка получила серьезные травмы головы и в тяжелом состоянии доставлена в областную больницу, автомобиль восстановлению не подлежит.

Выясняются обстоятельства аварииФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

По данным областного УМВД, оба водителя были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности, а этот участок трассы до сих пор не был местом концентрации ДТП.

Сейчас выясняются обстоятельства аварии.