Подросток из Вологды забил до смерти свою мать

СЕГОДНЯ 12:51 2019-01-16T12:51:45+03:00

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С синяками и ссадинами нашел на полу тело своей матери старший сын, когда в феврале прошлого года пришел к ней с семьей в гости. 24 февраля прошлого года он вызвал полицию и рассказал о случившемся. Криминалисты подтвердили насильственный характер смерти: 58-летняя женщина скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы и травмы груди. По данным УМВД по Вологодской области, несколько сильных ударов мог нанести младший сын погибшей.

Однако 17-летний парень попытался уйти от ответственности и рассказал, что его мама несколько раз падала с кровати на пол и стукалась головой.

Делом занялся следственный комитет. Как сообщили в ведомстве, около 11 часов вечера 23 февраля 2018 нетрезвый подросток в ходе ссоры с матерью, избил женщину, умышленно причинив ей травмы, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия. Это подтверждает судебно-медицинская экспертиза, свидетели и другие следственные действия.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, вологжанин находится под стражей.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего ему грозить до 10 лет лишения свободы.