2019-01-16T12:51:45+03:00
Происшествия

Подросток из Вологды забил до смерти свою мать

Молодой человек пытался уйти от ответственности
Александр Крок
Поделиться:
Уголовное дело направлено на рассмотрение в судУголовное дело направлено на рассмотрение в судФото: СУ СК РФ по Вологодской области
Изменить размер текста:

С синяками и ссадинами нашел на полу тело своей матери старший сын, когда в феврале прошлого года пришел к ней с семьей в гости. 24 февраля прошлого года он вызвал полицию и рассказал о случившемся. Криминалисты подтвердили насильственный характер смерти: 58-летняя женщина скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы и травмы груди. По данным УМВД по Вологодской области, несколько сильных ударов мог нанести младший сын погибшей.

Однако 17-летний парень попытался уйти от ответственности и рассказал, что его мама несколько раз падала с кровати на пол и стукалась головой.

Делом занялся следственный комитет. Как сообщили в ведомстве, около 11 часов вечера 23 февраля 2018 нетрезвый подросток в ходе ссоры с матерью, избил женщину, умышленно причинив ей травмы, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия. Это подтверждает судебно-медицинская экспертиза, свидетели и другие следственные действия.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, вологжанин находится под стражей.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего ему грозить до 10 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Начальник вологодской Почты попалась на краже
Любителя галлюциногенных грибов задержали в Вологде
В Череповце дошколят записывают в первые классы
У Череповецкого колледжа искусств появится общежитие
Виноваты врачи: в смерти бойца МВА адвокаты обвиняют врачей
Вандал поджег детскую коляску в подъезде дома в Вологде
Новогодние елочки из Вологды попали в "Дельный круговорот"
Череповецкий автобус № 32 пойдет по новому расписанию
Вологжанка получила серьезную травму головы в лобовом ДТП
Вологжанка подменила в ТЦ «Лента» дорогие фрукты
В Индустриальном районе Череповца ночью отключат тепло
ХК «Северсталь» одержал победу над китайским «Куньлунь»
77-летний вологжанин застрелил супругу из ружья
В Череповце сдвинули сроки продажи проездных билетов
Несколько тонн мусора вывезено в Вологде по новой системе