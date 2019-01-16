2019-01-16T11:43:10+03:00
Происшествия

Вологжанка подменила в ТЦ «Лента» дорогие фрукты

Она купила дорогие помидоры по цене лука
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Женщина так и не смогла объяснить причину подмены товараЖенщина так и не смогла объяснить причину подмены товараФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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29-летняя покупательница одного из торговых центров Вологды была задержана при странных обстоятельствах. Женщина взвешивала товар в «Ленте» и получила замечание от продавца. Работница продуктового отдела увидела, как на табло высветилась цена за килограмм лука, когда в пакете на весах краснели свежие помидоры. Та же история повторилась и на кассе, дама не только не выложила товар, но и взвешала себе еще и орешки кешью вместо арахиса.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, в торговом центре сработала «тревожная» кнопка, на срочной вызов прибыл наряд и задержал нарушительницу. Женщина так и не смогла объяснить причины своих действий, бойцы передали нарушительницу полицейским.

Сейчас стражи правопорядка выясняют, совершала ли вологжанка ранее аналогичные правонарушения.

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