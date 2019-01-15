В Индустриальном районе Череповца ночью отключат тепло

15 Янв. 18:23 2019-01-15T18:26:12+03:00

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Сегодня, 15 января, в городе металлургов более сотни домов останутся без тепла и горячей воды. Как сообщили в пресс-службе «Газпром теплоэнерго Вологда», под отключение попадают 110 жилых домов Индустриального района, 4 детских сада, школа и 2 медицинских учреждения. Работы проводятся на улице Ленина и, чтобы горожане не испытали неудобств, ночью.

Всего «холодное» время продлится с 11 часов вечера до 8 часов утра. Сотрудники МЧС напоминают, что в это время нужно соблюдать правила пожарной безопасности: обогревательные приборы нельзя ставить близко к сгораемым предметам, уходя, обязательно выключать электроприборы из розеток, а также не оставлять детей дома одних при самостоятельном обогреве помещений и не использовать для тепла газовые плиты.