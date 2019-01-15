2019-01-15T18:21:49+03:00
Спорт

ХК «Северсталь» одержал победу над китайским «Куньлунь»

Это уже пятая победа подряд, одержанная командой Череповца
Александр Крок
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17 января череповчане встретятся с «Адмиралом»17 января череповчане встретятся с «Адмиралом»Фото: vk.com
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Китайские хоккеисты проиграли на очередном матче чемпионата КХЛ. Команда Пекина сумела провести одну шайбу, ее забил Брэндон Йип. В нашей сборной отличились сразу 4 игрока: Евгений Лапенков, Джеффри Кинрейд, Дмитрий Марковин, Алексей Михнов. Каждому из них принадлежит по одному голу. В итоге к концу игры счет составил 1:4 в пользу «желто-черных». Ворота нашей команды защищал - Доминик Фурх.

Сейчас хоккеисты «Северстали» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной коференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 36 очков после 49 матчей. 17 января металлурги встретятся с «Адмиралом», который сегодня обыграл европейский топ-клуб «Йокерит» со счетом 4:1.

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