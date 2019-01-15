77-летний вологжанин застрелил супругу из ружья

15 Янв. 17:14 2019-01-15T17:14:01+03:00

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В Вологодской области задержан 77-летний мужчина. Его заподозрили в том, что он застрелил жену.

ЧП случилось в Кичменгском городке 14 января около 19 часов.

По мнению следствия, мужчина был пьян и поссорился с супругой. Последним мужским аргументом стал выстрел: он взял ружье «Иж-18М» 12-го калибра и почти в упор выстрелил жене в голову.

77-летняя женщина погибла на месте, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области. В отношении жителя Кичменгского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления,предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).