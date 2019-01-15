В Череповце сдвинули сроки продажи проездных билетов

СЕГОДНЯ 16:20 2019-01-15T16:20:41+03:00

Их можно будет купить уже с 17 января

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Технические причины повлияли на сроки продажи проездных билетов на общественный транспорт. Теперь их можно будет приобрести с 17 января по 8 февраля. Цена за один проездной осталась прежней: для школьников он будет стоить 770,6 рубля, для студентов — 1027,46.

Особая ситуация сложилась для пожилых людей. Женщинам с 55 лет, а мужчинам с 60 полагается льготный проезд на транспорте. Однако ни пенсионного удостоверения, ни справки из ПФР у них теперь не будет. Поэтому городская администрация приняла решение: для получения льготы череповчанам понадобится только паспорт.