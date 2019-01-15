Несколько тонн мусора вывезено в Вологде вывезено по новой системе

СЕГОДНЯ 16:09 2019-01-15T16:09:04+03:00

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Накануне, 14 января, в Вологде и в ближайших населенных пунктах была проверена работа коммунальщиков по уборке мусора. В результате на глаза губернатора попались переполненные контейнеры стояли в поселке Семенково и Олег Кувшинников сам звонил на «горячую» линию. В областном центре на улице Инженерной все баки были изломаны, в на улице Железнодорожной их не было совсем. Купленные на свои деньги контейнеры собственники увезли с места сбора бытовых отходов.

Глава региона поручил ежедневно контролировать вывоз мусора, состояние площадок и обеспечить их контейнерами. Также необходимо систематически проверять, как идет строительство мусороперегрузочных станций.

Во время рейдов, - отметил Олег Кувшинников, - необходимо штрафовать нерадивых собственников за переполненные контейнеры и неубранную территорию на площадках, а также проверять наличие договоров на вывоз мусора. Это касается всех — УК, ТСЖ, юридических лиц. Лично буду контролировать ход моих поручений.

Добавим, что в Вологде работает телефон горячей линии по вопросам ТБО: 8 (8172) 23–01–30.