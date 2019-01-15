2019-01-15T15:53:33+03:00
Общество

Центральная районная поликлиника объединилась с горбольницей в Череповце

Территориальный принцип приема пациентов сохранился
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Специалисты стали доступнее для детей и взрослыхСпециалисты стали доступнее для детей и взрослыхФото: Андрей КОПАЛОВ
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Два медицинских учреждения объединились в одно. Как рассказал главврач медучреждения Андрей Погодин, все врачи продолжат работать на своих участках, никто не будет уволен. Наоборот, терапевты и педиатры смогут направить пациентов к большему числу специалистов. Стали доступнее дневной и круглосуточный стационары. Также под единым руководством работают эндоскопическое, офтальмологическое отделения, есть большая диагностическая база и лаборатория.

Время работы и принцип приема пациентов по территориальности также сохраниться.

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