2019-01-15T15:36:27+03:00
Общество

В Музее кружева появились детские коляски

Мамы с детьми теперь могут посетить выставки
Иван Чухнин
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--Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Вологде Музей кружева обзавелся двумя прогулочными колясками. На этот шаг подтолкнула активистка-общественница Любовь Пушкова, которую в декабре 2018 года с детской коляской не пропустили в музей.

Вокруг проблемы развернулась дискуссия в соцсетях.

Между тем, законодательство и общероссийская практика на стороне маломобильных граждан, к которым относятся мамы с детьми на колясках.

Как сообщает Любовь Пушкова на своей страничке "ВКонтакте", руководство Вологодского государственного музей-заповедника закупило две прогулочные коляски для Музея кружева и намерено на этом не останавливаться: привлекая дополнительные средства, планируется приобрести коляски и для других филиалов.

Кроме того, будут внесены изменения в правила посещения музеев.

То есть мамы с детьми на колясках отныне смогут посещать Музей кружева, пересадив при этом ребенка из "уличной" коляски в музейную.

Вероятно, примеру Музея кружев вынуждены будут последовать и другие учреждения культуры.

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