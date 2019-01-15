В Музее кружева появились детские коляски
В Вологде Музей кружева обзавелся двумя прогулочными колясками. На этот шаг подтолкнула активистка-общественница Любовь Пушкова, которую в декабре 2018 года с детской коляской не пропустили в музей.
Вокруг проблемы развернулась дискуссия в соцсетях.
Между тем, законодательство и общероссийская практика на стороне маломобильных граждан, к которым относятся мамы с детьми на колясках.
Как сообщает Любовь Пушкова на своей страничке "ВКонтакте", руководство Вологодского государственного музей-заповедника закупило две прогулочные коляски для Музея кружева и намерено на этом не останавливаться: привлекая дополнительные средства, планируется приобрести коляски и для других филиалов.
Кроме того, будут внесены изменения в правила посещения музеев.
То есть мамы с детьми на колясках отныне смогут посещать Музей кружева, пересадив при этом ребенка из "уличной" коляски в музейную.
Вероятно, примеру Музея кружев вынуждены будут последовать и другие учреждения культуры.