В пожаре уничтожен деревянный частный дом из Тотемского района

СЕГОДНЯ 14:45 2019-01-15T14:45:01+03:00

Изменить размер текста: A A

По счастливой случайности остался в живых житель деревни Варница. Хозяин одноэтажного деревянного дома спал у себя в комнате и вдруг почувствовал запах гари и услышал сильный треск. Кухня и входная дверь горели и спасаться сельчанину пришлось через окно. Сильно горели крыльцо, веранда и покрытая шифером кровля.

Через 5 минут после вызова на улицу Вахрушева, 16 прибыло 3 спецсостава и 9 человек личного состава. Полтретьего ночи пожарные приступили к тушению, однако спасти только что построенное рубленое строение не удалось.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, дом был на стадии строительства, еще не зарегистрирован и не застрахован. К зданию вологжанин успел подвести электричество, воду и отопление. Сейчас устанавливается сумма ущерба.

Причина возгорания - неисправность в аварийном режиме работы электросети системы отопления.