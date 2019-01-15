2019-01-15T13:13:18+03:00
Происшествия

Агрофирма "Красная Звезда" лишилась шести тракторов

Крупный пожар произошел в Вологодском районе
Иван Чухнин
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Крупный пожар произошел в понедельник, 14 января, в поселке Семенково Вологодского района.

Сигнал поступил в 23:37 14 января. По телефону сообщили, что горят гаражные боксы СПК «Агрофирма Красная Звезда».

На место выехали пожарные. Всего на пожар прибыли восемь единиц техники и 24 человека личного состава.

Однако огонь сумел охватить часть здания площадью 600 квадратных метров, в котором стояла техника хозяйства.

Огонь бушевал на 120 квадратных метрах.

Шесть тракторов МТЗ-82 были уничтожены полностью. Шесть таких же тракторов, колесный трактор МТЗ-922, прицеп-бочка, три прицепа миксера были повреждены огнем.

Кроме того, закоптило весь гараж.

Как сообщает управление МЧС по Вологодской области, из соседних боксов успели эвакуировать восемь тракторов и два прицепа.

Ущерб подсчитывается. Причина возгорания будет установлена.

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