Новым проректором университета стала чиновник городской администрации

СЕГОДНЯ 12:52 2019-01-15T12:58:07+03:00

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О новом назначении в ВоГУ стало известно 10 января. К исполнению обязанностей проректора по финансовой деятельности и главным бухгалтером Вологодского государственного университета стала Елена Ерошенко.

С 2003 по 2008 годы она работала специалистом-ревизором в Управлении по налоговым преступлениям УВД по Вологодской области. Затем работала в отделе защиты бизнеса в одном из банков областного центра.

Последние 8 лет работала в администрации Вологды, с декабря 2010 года занимала должность начальника контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов, информирует официальный сайт университета.

Напомним, в ведущем вузе области проходит глобальная реорганизация. На базе старейшего учреждения созданы 7 институтов. Ушел в прошлое интститут деканов. Часть преподавателей была сокращена.

По сообщению руководства, реорганизация вуза не сказывается на учебном процессе.