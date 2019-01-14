Любители бесплатной выпивки задержаны в Вологде за кражу алкоголя

СЕГОДНЯ 17:31 2019-01-14T17:31:23+03:00

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Популярный алкоотдел в супермаркете на Добролюбова в областном центре любители выпивки попробовали обокрасть 2 дня подряд. Около 9 часов утра 12 января мужчина с женщиной прошлись по отделам и прихватили пару бутылок водки. Спутник заботливо положил товар в дамскую сумочку и после срабатывания тревожной кнопки пустился наутек. 61-летняя вологжанка отказалась давать показания. Сейчас ведется розыск подозреваемого.

На следующий день, 13 января, в той же торговой точке были задержаны пара мужчин, 33 и 34 лет. Они прихватили вкусную водку и успели сходить домой. Однако посетителей подвела жадность - они вернулись. За это время продавцы по камерам видеонаблюдения уже успели заметить пропажу и не стали останавливать знакомых «покупателей». Две бутылки оказались в карманах воришек, которые второй раз пошли мимо кассы, не оплачивая товар. Бойцы вневедомственной охраны задержали злоумышленников и передали в руки полиции.

Сейчас по всем задержанным товарищам ведется проверка. По ее результатам будут приняты решения о возбуждении административных или уголовных дел.