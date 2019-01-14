Житель Петербурга пострадал в ДТП на вологодской дороге
Он не заметил КамАЗ на обочине дороги
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Петербуржец получил серьезные травмы в аварии на трассе «Вологда-Новая Ладога».
Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.
ДТП случилась из-за недальновидности 33-летнего водителя КамАЗа.
Он остановил большегруз у обочины, но не включил ни габаритные огни, ни «аварийку».
В результате грузовик «Renault Premium» с полуприцепом врезался в него, так как водитель не смог вовремя заметить стоящую фуру.
Авария произошла 12 января около 10 часов вечера. Водитель "Рено" был госпитализирован.