Житель Петербурга пострадал в ДТП на вологодской дороге

СЕГОДНЯ 15:47 2019-01-14T15:52:09+03:00

Он не заметил КамАЗ на обочине дороги

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Петербуржец получил серьезные травмы в аварии на трассе «Вологда-Новая Ладога».

Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

ДТП случилась из-за недальновидности 33-летнего водителя КамАЗа.

Он остановил большегруз у обочины, но не включил ни габаритные огни, ни «аварийку».

В результате грузовик «Renault Premium» с полуприцепом врезался в него, так как водитель не смог вовремя заметить стоящую фуру.

Авария произошла 12 января около 10 часов вечера. Водитель "Рено" был госпитализирован.