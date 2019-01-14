2019-01-14T15:52:09+03:00
Происшествия

Житель Петербурга пострадал в ДТП на вологодской дороге

Он не заметил КамАЗ на обочине дороги
Иван Чухнин
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Петербуржец получил серьезные травмы в аварии на трассе «Вологда-Новая Ладога».

Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

ДТП случилась из-за недальновидности 33-летнего водителя КамАЗа.

Он остановил большегруз у обочины, но не включил ни габаритные огни, ни «аварийку».

В результате грузовик «Renault Premium» с полуприцепом врезался в него, так как водитель не смог вовремя заметить стоящую фуру.

Авария произошла 12 января около 10 часов вечера. Водитель "Рено" был госпитализирован.

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