2019-01-14T14:14:24+03:00
Общество

Более миллиона за «коммуналку» задолжал мужчина из Вологды

После внесения денег арест был снят
Александр Крок
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Земляки официально оформили сделкуЗемляки официально оформили сделкуФото: Евгения ГУСЕВА
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Больше 20 производств возбудили приставы на одного из должников. Мужчина долго не отдавал крупную сумму - больше миллиона рублей. Чтобы рассчитаться с налоговиками, коммунальщиками и банком, вологжанин решил продать свой участок площадью 1900 кв метров. Также он договорился с покупателем, что тот внесет 1 млн 100 тысяч рублей в счет погашения долга.

После внесения денег и снятия ареста земляки официально оформили куплю-продажу земли.

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